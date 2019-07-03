السليمان: لا فراغ في النصر

قطع بدر السليمان المتحدث الرسمي المكلف في نادي النصر، بأن إدارة سعود آل سويلم، التي انتهى تكليفها مع نهاية الموسم الماضي، تواصل عملها وتفانيها لخدمة الكيان وتبذل قصارى جهدها لاستكمال النجاحات، وقال لـ”الاقتصادية”: “ستعمل حتى آخر يوم، قبل أن تعقد اجتماعا مع الإدارة، التي ستخلفها عبر الانتخابات لإطلاعها على الجوانب الإدارية والمالية وغيرها من الأمور، التي تخص النادي حتى يأتي الانتقال الإداري بطريقة احترافية ودون فراغ أو أي عوائق مستقبلا”.
وتابع “البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، سيتولى قيادة التدريبات في الرياض الأحد المقبل، كما سيقف على تجهيز معسكر الفريق الخارجي في البرتغال، الذي تتخلله المباريات الودية استعدادا لانطلاقة الموسم، الذي سيبدأ في الـ 12 من الشهر الحالي، حتى الأول من أغسطس المقبل”، مشيرا إلى أن محسن الحارثي مدير الكرة، مستمر في منصبه حتى الآن، ولم يطرأ أي جديد في هذا الشأن.
ونوه إلى أن إدارة النادي أبلغت جميع اللاعبين بموعد انطلاقة التدريبات لتأمين حضورهم في الوقت المناسب، وقال “المجموعة ستخضع، كما جرت العادة للفحوص الطبية الاعتيادية، وفيما يتعلق باللاعبين الأجانب فقد تم إبلاغهم بمواعيد استئناف التدريبات، ما عدا المغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى لارتباطهما مع منتخبي بلديهما في بطولة أمم إفريقيا”.