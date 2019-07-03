اتحاد القدم يُعلن تشكيل لجانه .. الرابطة تتولى جدولة الدوري

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تشكيل لجانه بعد أن عقد اجتماعه الأول في مقر الاتحاد بالرياض.وعقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع أعلن فيه عن رؤساء اللجان, كما أعلن أن مسؤولية جدولة دوري المحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ستكون مناطة برابطة الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخها.وأعلن المسحل أن رئيس لجنة الانضباط لن يكون من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد, مشددا على أن يكون رئيس اللجنة مستقلا بحسب النظام, ومشيرا إلى أنه يفضل أن يكون “سعودي”.وجاء توزيع رؤساء اللجان على النحو التالي:
اللجنة التجارية – ياسر المسحل لحين تعيين رئيس
لجنة المسابقات – نعيم البكر
لجنة الاحتراف – معيض الشهري
لجنة المسؤولية الاجتماعية – نزيه النصر
اللجنة الطبية – صالح الحارثي
اللجنة الفنية – تركي السلطان
اللجنة المالية – عبدالله كبوهاواستحدث اتحاد القدم لجنة “التطوير والمبادرات” برئاسة بندر الأحمدي, ولجنة “العلاقات الدولية” برئاسة خالد الثبيتي.وأكد المسحل في المؤتمر الصحفي أن الإيطالي كولينا سيواصل مهامه مشرفا مؤقتا على لجنة الحكام لحين اختيار رئيسا للجنة, على أن يكون “أجنبي متمرس” على حد تعبيره.
وأعلن المسحل أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حصل على “أرض” من قبل الهيئة العامة للرياضة لإنشاء مقر جديد لاتحاد القدم, كما كشف أنه سيتم تخصيص بريد إلكتروني للجماهير لتقديم المقترحات أو الاستفسارات.وأوضح المسحل أنه “ينتظر تقرير المراجع المالي لمعرفة إذا كان هناك ديون على اتحاد القدم” مؤكدا أنه “سيتم مراجعة كافة العقود للحفاظ على حقوق ورفع مداخيل الاتحاد”.وفق “أخبار 24”.
وعن المنتخب السعودي كشف المسحل أنه يعمل على التعاقد مع مدرب كبير لقيادة المنتخب الأول قبل أغسطس المقبل قائلا: “لدينا مباراة في سبتمبر .. نعمل على التعاقد مع مدرب قبل أغسطس على أن يكون المدرب كبير ويملك سيرة قوية”.وعن كأس السوبر أوضح المسحل أنه سيستمر بمسماه “كأس هيئة الرياضة” قائلا: “لابد من التنسيق مع هيئة الرياضة لتحديد مكان ووقت المباراة .. شخصيا أتوقع أن يكون مفاجأة”.وأكد المسحل أن الحكم الأجنبي سوف يستمر في الموسم المقبل, مشيرا إلى أن اتحاد القدم “سيتشاور مع الأندية ولجنة الحكام حول عودة الحكم المحلي”.