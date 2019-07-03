أدى جموع المصلين، يتقدمهم حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، صلاة الميت على جثمان ابنه الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، الذي وافته المنية في المملكة المتحدة أول أمس (الإثنين).
وشهد الجنازة إلى جانب حاكم الشارقة، كلاً من: حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وحاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وحاكم أم القيوين والشيخ سعود بن راشد المعلا، إضافةً إلى وزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وعدداً من الشيوخ والمسؤولين.
وبعدما أدى المصلون على الفقيد صلاة الميت في مسجد الملك فيصل بالشارقة، تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ووري الثرى في مقبرة الجبيل بالشارقة.
يذكر أن حاكم الشارقة فقد ابنه الشيخ خالد الذي توفي عن عمر 39 عاماً، بعدما فقد أخوه الآخر الشيخ محمد الذي توفي عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاماً.
وفق “أخبار 24”.