نجح المنتخب البرازيلي في حجز مقعده بنهائيات كوبا أمريكا بعد تحقيقه فوزاً صعباً على منتخب الأرجنتين بهدفين دون مقابل، في مباراة نصف النهائي؛ لينتظر الفائز من مباراة تشيلي وبيرو.
وأضاع منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي العديد من الفرص، حيث عاندت الكرة لاعبي التانغو في أكثر من مناسبة، وحرمت العارضة سيرجيو أجويرو من هدف في الشوط الأول، وجاء القائم ليقف أمام ميسي ويمنعه من إحراز هدف في شوط المباراة الثاني.
وافتتح التسجيل للبرازيل غابرييل جيسوس في الدقيقة 19، وصنع اللاعب نفسه الهدف الثاني الذي أحرزه روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
وفق “أخبار 24”.