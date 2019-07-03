“التجارة”: عدم توفر بنزين “95” في المحطات مع وجود المضخة يعدّ مخالفة

شددت وزارة التجارة والاستثمار بأن توفّر المضخة الخاصة بالبنزين الأحمر أو الأخضر في محطات البنزين، دون توفير البنزين، يعدّ مخالفة للأنظمة.
وردت الوزارة من خلال حسابها على موقع “تويتر”، على شكوى قدمها أحد المتابعين بخصوص عزوف العديد من محطات البنزين في الرياض عن توفير بنزين “95”، والاكتفاء ببيع بنزين “91”؛ لربحه الكبير.
وقالت الوزارة رداً على الشكوى: “إن توفر المضخة دون توفير البنزين، يعد مخالفة للأنظمة، ونأمل منك تقديم بلاغ تجاري عبر (1900)، وفي حال عدم توفر المضخة نأمل منك التواصل مع الأمانة عبر الرقم (940)”.وفق “أخبار 24”.