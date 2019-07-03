نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة”: عدم توفر بنزين “95” في المحطات مع وجود المضخة يعدّ مخالفة
03/07/2019   8:23 ص

“التجارة”: عدم توفر بنزين “95” في المحطات مع وجود المضخة يعدّ مخالفة

+ = -
1054

شددت وزارة التجارة والاستثمار بأن توفّر المضخة الخاصة بالبنزين الأحمر أو الأخضر في محطات البنزين، دون توفير البنزين، يعدّ مخالفة للأنظمة.

وردت الوزارة من خلال حسابها على موقع “تويتر”، على شكوى قدمها أحد المتابعين بخصوص عزوف العديد من محطات البنزين في الرياض عن توفير بنزين “95”، والاكتفاء ببيع بنزين “91”؛ لربحه الكبير.

وقالت الوزارة رداً على الشكوى: “إن توفر المضخة دون توفير البنزين، يعد مخالفة للأنظمة، ونأمل منك تقديم بلاغ تجاري عبر (1900)، وفي حال عدم توفر المضخة نأمل منك التواصل مع الأمانة عبر الرقم (940)”.وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: عدم توفر بنزين “95” في المحطات مع وجود المضخة يعدّ مخالفة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885051466.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.