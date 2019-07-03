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أخبار محلية > 225 ألفاً من حجاج 5 دول يستفيدون من مبادرة “طريق مكة”
03/07/2019   8:22 ص

225 ألفاً من حجاج 5 دول يستفيدون من مبادرة “طريق مكة”

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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمس (الثلاثاء)، عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” خلال الموسم الجاري والذي بلغ 225 ألف حاج وحاجة من 5 دول انضمّت للمبادرة، وهي: “ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش وتونس”.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت المبادرة، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف تيسير وإنهاء إجراءات الدخول من منافذ المغادرة من البلد المشارك، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحاج والمعتمرين.

وتشارك الداخلية كجهة راعية للمبادرة، بالإضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات كجهات منفذة ومنها وزارات “الخارجية، الصحة، الحج والعمرة” والجمارك السعودية والجوازات والطيران المدني، كما تدخل وكالة الأنباء السعودية كشريك إعلامي.وفق “أخبار 24”.

225 ألفاً من حجاج 5 دول يستفيدون من مبادرة “طريق مكة”

أخبار محلية
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