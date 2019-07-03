قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أمس (الثلاثاء)، إنه ليس قلقاً على الإطلاق من وجود أي تأثير على المملكة والأسواق العالمية جراء العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
وأكد الفالح أن ما يجب القلق بشأنه هو التهديدات الخطيرة التي تواجه إمدادات النفط من قبل المنظمات الإيرانية الرسمية أو المدعومة من إيران؛ مستشهداً بالهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها ناقلات النفط وأنابيب النفط.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه أوضح لدول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الذي عقد في كارويزاوا باليابان، حجم الخطر الكبير الذي تمثله إيران على الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن المملكة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن أراضيها وطرق الشحن الخاصة بها.
كما شدد الفالح على أن المملكة لن تسمح لأمن الطاقة العالمي أن يكون رهينة لدى أي نظام مهما كانت صفته خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة التي شهدتها خطوط الملاحة وتصدير النفط.
وفق “أخبار 24”.