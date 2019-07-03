وظائف إدارية شاغرة للمواطنين في “المساحة الجيولوجية”

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أمس (الثلاثاء)، عن توفّر 6 وظائف إدارية للسعوديين والسعوديات مشمولة بنظام العمل بمقرها الرئيس في مدينة جدة؛ حيث شملت الوظائف: “جيولوجي، أخصائي إداري، مهندس مدني، مصمم جرافيك، مترجم، فني تشغيل وصيانة أجهزة”.
واشترطت الهيئة على المتقدمين والمتقدمات اللائقين طبياً، الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص، وخبرة عملية في المجال لا تقل عن 5-9 سنوات حسب التخصص أو الحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص المطلوب، وإتقان الإنجليزية تحدثاً وكتابة، فضلاً عن اجتياز المقابلات الشخصية والامتحانات المقررة لشغل هذه الوظيفة.
كما شدّدت على التقيد بتقديم طلبات التوظيف من خلال موقع الهيئة الرسمي www.sgs.org.sa مع ضرورة تعبئة نموذج طلب التوظيف المُعد بالموقع ويجب تقديم الأصول للمطابقة عند التعيين؛ حيث يستمر استقبال طلبات التقديم لمدة 30 يوماً فقط من تاريخ الإعلان.وفق “أخبار 24”.
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