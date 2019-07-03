القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات وحاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.
وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث خادم الحرمين ببرقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة في وفاة نجله الشيخ خالد، رحمه الله.
من جهته بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.وفق “أخبار 24”.
وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
كما بعث أيضا ببرقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد ، رحمه الله، داعيا الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.