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أخبار محلية > بوابة القبول الموحد لجامعات منطقة الرياض تعلن موعد إعلان الأسماء.. وفترة تأكيد القبول.. وتاريخ الفرز الأخير
03/07/2019   8:17 ص

بوابة القبول الموحد لجامعات منطقة الرياض تعلن موعد إعلان الأسماء.. وفترة تأكيد القبول.. وتاريخ الفرز الأخير

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كشفت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض عن موعد إعلان أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأول.

وأوضحت أن الإعلان سيجري بعد غد (الخميس) الموافق 1 ذي القعدة 1440هـ، لافتة إلى أن الفرز الأول يمثّل المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام، والملك سعود، والأمير سطام، والملك سعود للعلوم الصحية، وشقراء، والمجمعة إضافة إلى الكليات التقنية.

ودعت اللجنة الطلاب إلى تأكيد قبولهم عبر حساباتهم في بوابة القبول الموحد بداية من يوم الخميس القادم وحتى يوم الإثنين الموافق 5 ذي القعدة 1440هـ.وفق “أخبار 24”.

وشددت اللجنة على أن الطلاب الذين لم يؤكدوا قبولهم في الموعد المحدد سيتعرضون للاستبعاد من البوابة بشكل نهائي.

وعن موعد الفرز الأخير للطلاب، أفادت اللجنة بأنه سيعلَن بعد أسبوع في يوم الخميس 8 ذي القعدة 1440هـ، ويمثّل الفرز الأخير جميع المرشحين للقبول حسب رغباتهم المدخلة في البوابة ووفق معايير المفاضلة.

بوابة القبول الموحد لجامعات منطقة الرياض تعلن موعد إعلان الأسماء.. وفترة تأكيد القبول.. وتاريخ الفرز الأخير

أخبار محلية
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