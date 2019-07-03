الرئيس التنفيذي لسامسونج يعترف بخطأ الشركة في طرح هاتف “جالكسي فولد”

أقرَّ الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج “دي جي كوه” بأن شركته تعرّضت لإحراج كبير؛ بعد اكتشافها الكثير من المشاكل الفنية في هاتف “جالكسي فولد”، الذي كان على وشك الوصول لأيدي المستهلكين في أبريل الماضي، قبل التراجع عن طرحه.
واعترف كوه أن سامسونج قد تسرّعت في طرح الجهاز للإعلاميين دون التأكد من جاهزيته، مقدماً اعتذار الشركة عما حدث، مشيراً إلى أن هاتف “جالكسي فولد” يمر بمرحلة الإنعاش حالياً قبل إعادة طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أن الشركة تجري حالياً اختبارات دقيقة على نحو 2000 جهاز من فئة “جالكسي فولد”، حيث تم الوصول بالفعل إلى حلول لبعض المشاكل، ويجري العمل على حل جميع المشاكل الأخرى، التي اكتشفت من قبل المراجعين ومهندسي الشركة، لافتاً إلى أنهم يعملون بشكل كبير، لتلافي أي مشاكل مستقبلاً.وفق “أخبار 24”.