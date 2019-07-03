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أخبار الخرج > أكثر من ثمان مائة ألف ريال تودعها انسان بحسابات المستفيدين لشهر يوليو
03/07/2019   8:14 ص

أكثر من ثمان مائة ألف ريال تودعها انسان بحسابات المستفيدين لشهر يوليو

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بلغ مجموع ما تم ايداعه في حسابات أسر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( انسان ) بفرع محافظتي الخرج والدلم لشهر يوليو للعام الحالي 2019 (828,000 ) ريال لـ (2,760) مستفيد ومستفيدة وذلك من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني للشهر الحالي ، تجدر الإشارة إلى أن من أهم برامج الجمعية للرعاية والتحفيز تكريم المتفوقين والمتفوقات علمياً للعام الدراسي الماضي حيث أقيم حفل التكريم للمتفوقين خلال شهر رمضان المبارك وتم تخصيص مكافأة للأبناء والفتيات من المتفوقين على مستوى الجمعية بفروعها العشرين بمنطقة الرياض حيث تم ايداع مبلغ (43,200) ريال بحسابات الأسر استفاد منها (39) ابناً وفتاة من الأيتام والأرامل بالفرع .

أكثر من ثمان مائة ألف ريال تودعها انسان بحسابات المستفيدين لشهر يوليو

أخبار الخرج
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