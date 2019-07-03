مصادر: إدارة الهلال ستوقع عقد رعاية مع شريكين جديدين الأسبوع الجاري

ذكرت مصادر أن إدارة نادي الهلال ستبرم عقدي رعاية، خلال الأسبوع الجاري، مع شركة “فلاي إن” وتطبيق “جاهز” لتوصيل الطلبات.
وسارعت إدارة الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل، وفقاً لـ “الرياضية”، إلى توقيع العديد من عقود الرعاية في الأيام الماضية، وكان آخرها أمس (الثلاثاء)، بتوقيع شراكة مع شركة “S-TEAM” لتكون بموجبها الشريك الرئيسي والحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية، لمدة 5 أعوام.
كما وقعت إدارة الهلال عقداً مع شركة التعاونية، يمتد لمدة 5 أعوام ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل، يوضع بموجبه شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فرق كرة القدم.
إضافة إلى توقع إدارة الهلال اتفاقية شراكة استثمارية استراتيجية مع شركة “إعمار” الإماراتية، تمتد لمدة 5 مواسم اعتباراً من الموسم المقبل، وستحصل الشركة الإماراتية بموجب العقد على امتيازات عدة، بينها الإعلان على صدر قميص فرق كرة القدم.