أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الثلاثاء،) عن موعد بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، والذي يتيح حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.
وأوضحت أن التسجيل في المسار سيبدأ يوم الخميس القادم الموافق للأول من شهر ذي القعدة، وسيتاح لحجاج الداخل استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.
وخصّصت الوزارة هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرامج؛ لكن الاستفادة الفعلية من كامل الخدمات ستبدأ في السابع من ذي الحجة.
وشددت الوزارة على أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، محذرة من أن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.
أما خطوات التسجيل فتكون أولا عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكّن المستفيد من التأكد من أحقيته للحج، ومن ثم يتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة، وبعد السداد تُرفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح، وأخيرا تُرسَل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.
وسيتاح لحجاج الداخل الاختيار ما بين ست باقات، على النحو التالي:
باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561-8161 ريالا، فيما أن “باقة ضيافة 1 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.
باقة ضيافة 2: وتتراوح أسعارها بين 7310-7910 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 2 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.
باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508-7108 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 3 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.
باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708-6308 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 4 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.
باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11905 ريالات، وهي برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.وفق “أخبار 24”.
باقة اقتصادي 1: وهي تمثل ما كان يطلَق عليه سابقا “برنامج حج منخفض التكلفة”، ويُقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات، وتتراوح أسعار الباقة بين 3447-4797 ريالا، فيما أن باقة اقتصادي 2 تمثل ما كان يطلَق عليه سابقا “برنامج الحج الميسر”، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريالا.