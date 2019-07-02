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أخبار محلية > مدير جامعة حائل يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة طالبة داخل قاعة الدراسة
02/07/2019   10:48 م

مدير جامعة حائل يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة طالبة داخل قاعة الدراسة

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أكد المتحدث الرسمي لجامعة حائل ياسر الكنعان أن مدير الجامعة وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، على أن تُرفع نتائج التحقيق بشكل عاجل.

وقدم متحدث الجامعة التعازي لذوي الطالبة المتوفاة داعياً الله عز وجل أن يكرم نزلها ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت الطالبة أصيبت بحالة تشنج داخل إحدى القاعات الدراسية صباح اليوم، وسقطت على الأرض، حيث حاولت الأستاذة وزميلاتها في القاعة إفاقتها، لكن دون جدوى، فجرى استدعاء الهلال الأحمر، الذي بدوره قام بنقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام، لكنها توفيت أثناء نقلها للمستشفى.وفق “أخبار 24”.

مدير جامعة حائل يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة طالبة داخل قاعة الدراسة

أخبار محلية
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