“المساحة الجيولوجية”: رصدنا 3720 هزة أرضية بالمملكة خلال 6 أشهر‎

كشف المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الإثنين، أنه تم رصد 3720 هزة أرضية خلال الـ 6 أشهر الماضية في عدة مناطق بالمملكة، كانت أشدها الهزة التي ضربت غرب الشقيق بجازان بقوة 4.16 على مقياس ريختر.
ويرجع هذا النشاط، وفقاً لمدير عام المركز زعم بن عاتق العتيبي، إلى وجود هزات في الحرات البركانية، فضلاً عن الوضع التكتوني للصفيحة العربية التي تقع المملكة في حزامها، والتي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي على طول أخدود البحر الأحمر الآخذ في الاتساع.
وأوضح العتيبي أن تلك المعطيات تتسبب في حدوث العديد من الزلازل حول حدود الصفيحة العربية مع الصفائح المحيطة بها، على امتداد حوافها الشرقية والشمالية الشرقية المشكّلة لجبال زاجروس في إيران أو على امتداد حوافها الشمالية في تركيا.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الهيئة تراقب النشاط الزلزالي على مدار الساعة عبر 250 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث يقوم المركز بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة عند حدوث أي مؤشرات على وجود نشاط زلزالي لمتابعة الإجراءات اللازمة.