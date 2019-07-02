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أخبار محلية > “الوطنية للتوزيع”: الصحف الورقية مستمرة في الوصول للقراء.. وما حدث هو دمج خطوط التوزيع
02/07/2019   10:47 م

“الوطنية للتوزيع”: الصحف الورقية مستمرة في الوصول للقراء.. وما حدث هو دمج خطوط التوزيع

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أصدرت الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع، اليوم (الثلاثاء)، بياناً توضيحياً بشأن توقفها عن توزيع الصحف الورقية في بعض المناطق والمحافظات بسبب الخسائر المالية وانخفاض الطلب.

وأكدت الشركة أنها لا تزال تواصل توزيع الصحف؛ لكن من خلال دمج خطوط التوزيع وبعض فروع الشركة في المناطق.

وأفادت بأنها عمدت إلى هذه الطريقة للحيلولة دون تكبدها خسائر مالية، مع ضمان استمرار وصول الصحف الورقية لقرائها.

وكان مدير عام الشركة، عبد العزيز السحلي، قد أوضح – في حديث لقناة “العربية” أمس الإثنين – أن نسبة الخسارة في بعض نقاط البيع وصلت إلى 70% بسبب استمرار الانخفاض في أعداد القراء والمشتركين منذ 2012.وفق “أخبار 24”.

“الوطنية للتوزيع”: الصحف الورقية مستمرة في الوصول للقراء.. وما حدث هو دمج خطوط التوزيع

أخبار محلية
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