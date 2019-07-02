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أخبار محلية > اليوم نظر طلب الإفراج المشروط عن “حميدان التركي”.. و3 احتمالات متوقعة
02/07/2019   7:37 م

اليوم نظر طلب الإفراج المشروط عن “حميدان التركي”.. و3 احتمالات متوقعة

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يُنتظر أن تنظر لجنة قضائية أمريكية اليوم (الثلاثاء)، طلب الإفراج المشروط عن السجين السعودي حميدان التركي، فيما أكد نجله أن هناك ثلاثة احتمالات متوقعة لقرار اللجنة.

وكانت اللجنة قررت في شهر مايو الماضي تأجيل النظر في الطلب لمدة شهرين، بعدما جرى منعه من حضور الجلسة الهاتفية بحجة سوء الأحوال الجوية.

وأشار تركي حميدان التركي وفق “أخبار 24” إلى أن الخيارات المتاحة أمام لجنة الإفراج المشروط عن والده هي: قبول طلب الإفراج المشروط، أو رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، أو رفض طلب الإفراج المشروط نهائياً وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

اليوم نظر طلب الإفراج المشروط عن “حميدان التركي”.. و3 احتمالات متوقعة

أخبار محلية
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