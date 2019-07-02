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أخبار محلية > مجلس الوزراء يشكر المواطنين لمدهم يد العون للموقوفين في قضايا مالية
02/07/2019   7:33 م

مجلس الوزراء يشكر المواطنين لمدهم يد العون للموقوفين في قضايا مالية

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عبّر مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع مبادرة “فرجت” عبر منصة “أبشر” الإلكترونية في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم.

كما عدّ المجلس، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمبادرة بـ10 ملايين ريال، وولي العهد بـ5 ملايين ريال، ووزير الداخلية بمليوني ريال، تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم.

وكانت المديرية العامة للسجون كشفت أن المبادرة في مرحلتها الأولى ساهمت في إطلاق سراح 467 سجيناً بعد سداد المستحقات المالية المقررة عنهم، والتي بلغ مجموعها أكثر من 30 مليون ريال، ودشّن وزير الداخلية بعد ذلك المرحلة الثانية التي تشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية.وفق “أخبار 24”.

مجلس الوزراء يشكر المواطنين لمدهم يد العون للموقوفين في قضايا مالية

أخبار محلية
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