ولي العهد يغادر طوكيو ويرسل برقيتي شكر لإمبراطور اليابان ورئيس وزرائها

غادر اليوم الثلاثاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طوكيو بعد زيارة استمرت عدة أيام ترأس خلالها وفد المملكة في قمة العشرين.
وبعث ولي العهد برقية شكر لجلالة الامبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان ، فيما يلي نصها:
صاحب الجلالة الإمبراطور / ناروهيتو إمبراطور اليابان
تحية طيبة:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
مشيداً بمتانة العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجلالتكم.
متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.
كما بعث برقية شكر لرئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي، فيما يلي نصها :
دولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان
تحية طيبة :
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة .
لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين . وفق “أخبار 24”.
كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي .
متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار .. وتقبلوا تحياتي وتقديري .