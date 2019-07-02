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أخبار محلية > من بينها التواصل مع المسؤولين.. أمانة الرياض تطلق تطبيقاً موحداً لخدماتها
02/07/2019   7:32 م

من بينها التواصل مع المسؤولين.. أمانة الرياض تطلق تطبيقاً موحداً لخدماتها

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أطلقت أمانة منطقة الرياض الإصدار الأول من تطبيقها الموحد، والذي يجمع عددًا من الخدمات البلدية في تطبيق واحد، حيث يتيح التطبيق للمستفيدين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص الاستفادة من الخدمات البلدية الإلكترونية لأمانة المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن التطبيق يشمل العديد من الخدمات البلدية، منها خدمات رخص المحلات، ورخص البناء، والقرارات المساحية، وخدمة منحتي، والتواصل مع المسؤولين، واستعراض بيانات البلديات، واستعراض الحدائق والمتنزهات، والخدمات الاستعلامية عن الطلبات والمعاملات.

وأضافت أنه يمكن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية بمختلف أنظمتها، وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

لأجهزة الآيفون

لأجهزة الأندرويد

من بينها التواصل مع المسؤولين.. أمانة الرياض تطلق تطبيقاً موحداً لخدماتها

أخبار محلية
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