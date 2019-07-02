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أخبار محلية > وفاة طالبة في قاعة الدراسة بجامعة حائل
02/07/2019   7:27 م

وفاة طالبة في قاعة الدراسة بجامعة حائل

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تُوفيت طالبة في إحدى القاعات الدراسية في كلية التربية بجامعة حائل اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكره بيان للجامعة.

وأوضح البيان أن الطالبة أُصيبت بحالة تشنُّج وسقطت على الأرض، حيث حاولت الأستاذة وزميلاتها في القاعة إفاقتها، لكن دون جددوى، فجرى استدعاء الهلال الأحمر، الذي بدوره قام بنقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي استقبل الحالة أكد أن الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، تُوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.وفق “أخبار 24”.

وأعلنت الجامعة أنه سيتم انتظار التقرير الطبي المفصل من قِبل الجهات الصحية المختصة، وسيتم إعلانه في حينه.

وفاة طالبة في قاعة الدراسة بجامعة حائل

أخبار محلية
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