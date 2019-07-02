“الوزراء” يؤكد على محاسبة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي على مطار أبها

أكد مجلس الوزراء على محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم (الثلاثاء) وأسفر عن إصابة 9 من المدنيين، وهم 8 سعوديين ومقيم هندي، وإصابة أشخاص آخرين.
وشدد المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.
وفي الشأن المحلي، قرر “الوزراء” اعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.وفق “أخبار 24”.