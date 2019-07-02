نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الوزراء” يؤكد على محاسبة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي على مطار أبها
02/07/2019   7:25 م

“الوزراء” يؤكد على محاسبة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي على مطار أبها

+ = -
963

أكد مجلس الوزراء على محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم (الثلاثاء) وأسفر عن إصابة 9 من المدنيين، وهم 8 سعوديين ومقيم هندي، وإصابة أشخاص آخرين.

وشدد المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وفي الشأن المحلي، قرر “الوزراء” اعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يؤكد على محاسبة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي على مطار أبها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885051374.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.