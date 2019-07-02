صور نادرة توثق أول زيارة رسمية لمسؤولين يابانيين إلى المملكة قبل 80 عاماً

وثّقت صور تاريخية نادرة أول زيارة لمسؤولين يابانيين إلى المملكة، حيث التقوا الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وذلك في عام 1358هـ الموافق 1939م.
والتقط تلك الصور للرحلة التي قام بها مسؤولون في الخارجية اليابانية، الرحالة الياباني إيجيرو ناكو ونشرها في كتابه “الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية”.
ووصل الوفد الياباني إلى مدينة جدة بحراً، ثم انطلق إلى الرياض في 6 صفر 1358هـ الموافق 27 مارس 1939م، حيث مر بمدن بحرة، والجعرانة، والسيل، والدفينة، والقاعيَّة، وصحراء خُف، ومرات، والجُبيلة، قبل أن تصل إلى قصر البديعة في مدينة الرياض.وفق “أخبار 24”.
وقام الوفد الزائر، بحسب ما ذكرته دارة الملك عبدالعزيز، بجولة سياحية في مدينة الرياض، حيث زار وادي حنيفة، وسوق الرياض، قبل أن يلتقوا الملك عبدالعزيز في 11 صفر الموافق 1 إبريل من العام المذكور.
يشار إلى أن ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان يقوم حالياً بزيارة إلى اليابان، حيث التقى الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء شينزو آبي، كما ترأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.
#فيديو الدارة |📺
يوثق الرحلة التاريخية للرحالة الياباني
“إيجيرو ناكانو”
من ميناء جدة عام 1358هـ/ 1939م
حتى التقى الملك عبدالعزيز في الرياض
ولتفاصيل هذه الرحلة أصدرت #دارة_الملك_عبدالعزيز ترجمة لكتاب
(الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية )#ولي_العهد_في_قمة_العشرين pic.twitter.com/lva7PD2LUK
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) ٣٠يونيو ٢٠١٩