أجرى الاتحاد الآسيوي للكرة اليوم الثلاثاء بمقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لعام 2019.
وأسفرت القرعة لفرق غرب آسيا عن الآتي: يتلقى الفائز من مواجهة الهلال والأهلي مع الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وذوب آهن “27 أغسطس – 17 سبتمبر”، ويلتقي الفائز من لقاء النصر والوحدة الإماراتي، بالفائز من لقاء السد والدحيل “26 أغسطس – 16 سبتمبر”.
فيما أسفرت القرعة لفرق شرق القارة على أن يلتقي كاشيما أنتلرز الياباني مع حامل اللقب غوانز إيفرجراند الصيني، وشنغهاي سيبج مع أوراوا رد دياموندز الياباني.
وفق “أخبار 24”.