عبدالله الحنيان : إدارة الهلال تعيد النظر في مستقبل “عموري”

كشفت مصادر أن إدارة الهلال تتراجع عن قرارها بشأن اللاعب عمر عبدالرحمن”عموري” ، وتقرر مرافقة اللاعب للفريق في معسكر النمسا لمواصلة التأهيل قبل اتخاذ القرار الأخير .
وكتب الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “إدارة الهلال تعيد النظر في مستقبل “عموري” مع الفريق، وتقرر إلحاقه بالبعثة المغادرة إلى النمسا، على أن يتم إتخاذ القرار النهائي لاحقًا. الله يكتب الخير.
يذكر أن أن قائمة فريق الهلال المغادرة يوم غد الثلاثاء إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في النمسا، ضمت 31 لاعبًا من بينهم ثمانية لاعبين أجانب، إضافة إلى عدد من اللاعبين الشباب، فيما خلت من إسم الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن قبل أن تعيد النظر بشأن اللاعب.وفق “المرصد”.
إدارة #الهلال تعيد النظر في مستقبل “عموري” مع الفريق، وتقرر إلحاقه بالبعثة المغادرة إلى النمسا، على أن يتم إتخاذ القرار النهائي لاحقًا.
الله يكتب الخير 🙏🏼💙 pic.twitter.com/rlIUq2PZOm
— عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) July 1, 2019