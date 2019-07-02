فيتوريا يضع راموس والشملان على رأس قائمة المبعدين

علمت «دنيا الرياضة» أن مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا سلم إدارة الكرة قائمة اللاعبين الذين لا يرغب بهم في الموسم المقبل، وعلى الإدارة النصراوية بيع عقودهم أو إعارتهم حتى نهاية الموسم المقبل، وتشير المصادر إلى أن القائمة تصدرها الثلاثي غير السعودي المهاجم الكونغولي جونيور كاباناغا، ولاعب الوسط المغربي محمد فوزير، والمدافع البيروفي كريستيان راموس، بالإضافة للاعبين السعوديين المهاجم متعب الحماد، ولاعبي الوسط نواف الفرشان وعبدالرحمن الظفيري وراكان الشملان ومحمد الشهراني، والمدافعين حمد العقيلي وخالد الشويع، وظهيري الجنب متعب المطلق وسالم علي مواليد السعودية.
وستشرع إدارة الكرة بالاتصال باللاعبين من أجل إخطارهم بقرار المدرب فيتوريا بعدم الاستعانة بهم في الفترة المقبلة.