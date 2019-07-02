“حساب المواطن” يعلن عدد الطلبات التي تعامل معها في الربع الثاني من 2019

أعلن برنامج حساب المواطن أنه أنجز أكثر من 882 ألف عملية خلال الربع الثاني من العام الجاري، شملت استفسارات ومعالجة اعتراضات بالإضافة لعمليات التحقق من المستندات.
وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني إن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد أكثر من 440 ألف اتصال في الربع الثاني من عام 2019م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 12 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 47 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 48 ألف اعتراض.
وبلغ عدد المستندات المتحقق منها ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 64 ألف مستند، كما استقبل أكثر من 8 آلاف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 275 ألف طلب واستفسار، وقد تجاوزت نسبة رضا المستفيدين من سرعة الإنجاز وجودة التعامل إلى 98%.وفق “أخبار 24”.
وأشار القحطاني إلى أنه يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم في نظام الضمان مع إمكانية إضافة تابعين، ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة البرنامج وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان وتنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن، مبيناً أنه يتم الصرف في حال تجاوز الأهلية في يوم 10 من كل شهر ميلادي في حالة كان المستفيد مستوفياً معايير الاستحقاق.