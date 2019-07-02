تعرف على قصة المترجم الذي ظهر متوسطاً ولي العهد والناجية من قنبلة هيروشيما

لفت المبتعث السعودي خالد آل رشود، أنظار وسائل الإعلام، بعد أن ظهر متوسطًا لولي العهد أثناء زيارته لمتحف هيروشيما التذكاري للسلام في اليابان والمسنة اليابانية إحدى الناجيات من القنبلة.
وروى آل رشود أنه أتم مرحلة البكالوريوس والماجستير، وحاليًا طالب دكتوراه في معهد طوكيو للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة لليابان وشعبها الطيب جعلته يختارها مكاناً لدراسته، كما أن اللغة اليابانية كانت مثار اهتمام بالنسبة له.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت العلاقات السعودية اليابانية تطورًا واضحًا على مستويات كبرى، حيث إن المملكة تعتبر شريكا استراتيجيا لليابان، وهي مصدر رئيسي للنفط لها، مبيناً أن اليابان تعتبر من أكبر الدول المصدرة للسيارات والمجالات الإلكترونية للمملكة.وفق “أخبار 24”.
وبيّن أنه تطوع لخدمة عدد من الوفود الملكية خلال زيارتها لليابان في السنوات الماضية، وقام بالترجمة لعديد من الوزراء السعوديين واليابانيين، وكذلك أعضاء مجلس البرلمان الياباني، كما تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته لليابان.
خالد آل رشود، طالب الدكتوراه الذي ترجم لسمو ولي العهد في اليابان.. شاهد على تطور العلاقات السعودية اليابانية، طوال سنوات دراسته. #زيارة_محمد_بن_سلمان_لليابان pic.twitter.com/wIc3NaYMPF
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ١ يوليو ٢٠١٩