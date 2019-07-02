أكدتا أنه يمثل تصعيداً خطيراً.. الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي فجر اليوم الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.
واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بشدة هذا العمل الإرهابي ، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وأكدت أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.وفق “أخبار 24”.
بدورها أعربت وزارة الخارجية في البحرين عن تضامنها التام مع المملكة ضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار أو تهديد مصالحها، وشددت على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.