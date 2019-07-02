ضمن جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد.. أعمال التقييم الفني لمساجد القائمة القصيرة مستمرة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد أن أعمال التقييم الفني مستمرة لمساجد القائمة القصيرة المرشحة بالجوائز للدورة الثالثة.
وقالت الأمانة العامة إن 12 معماريا قد توجهوا الى مواقع مختلفة لدراسة 27 للمساجد في 17 دولة من دول العالم الإسلامي، و ذلك لمعاينة المساجد المرشحة و الواردة في القائمة القصيرة.
وبحسب ما أعلن المشرف على شؤون الجائزة فإن عملية التقييم تشمل زيارة المسجد و التحقق من مدى مطابقة كل مسجد لأهداف الجائزة و معاييرها الفنية و تفحص حالته المعمارية و الفيزيائية و التشغيلية، كما تشمل الإلتقاء بعناصر المجتمع المحلي المحيطين بالمسجد وأخيرا تشمل لقاء المقيّم الفني مع المعماري الذي قام بأعمال التصميم المعماري و الهندسي للمسجد.وفق “أخبار 24”.
وأضاف مشرف شؤون الجائزة بأن المقيّمين سيعرضون الملفات المعمارية و الفنية على لجنة التحكيم الدولية والتي ستعقد اجتماعها الثاني والأخير في كوالالمبور خلال شهر نوفمبر المقبل، ليتم بناء عليه اختيار المساجد الفائزة للدورة الثالثة من جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد.
وتجدر الإشارة الى أن الحفل الختامي لتوزيع جوائز الدورة الثالثة سيقام في مدينة الرياض في شهر مارس 2020 بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد.