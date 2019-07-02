مصادر: عمليات البحث عن الطيار السعودي المفقود تشير إلى إمكانية تورط مدربه الفلبيني في القضية

كشفت مصادر عن وجود شكوك تدور حول ضلوع المدرب الفلبيني للطيار السعودي المفقود عبد الله الشريف، في قضية اختفائه منذ 42 يوماً، بعد إقلاعهما سوياً في طلعة جوية تدريبية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن فرق البحث في الفلبين عثرت على معلومات مهمة تتمثل في أن الهواتف التي كان الطياران المفقودان يحملانها لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.
وأشارت إلى أن المعلومات الفنية تؤكد عدم سقوط الطائرة، مبينة أن هذه المعلومات جاءت بعد دراسة متخصصين في البحث عن إقلاع الطائرة واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال بها، والمعلومات التي عثروا عليها خلال فترة البحث.
وكان عبد الله الشريف الذي يدرس الطيران في الفلبين برفقة شقيقه، قد خرج مع مدربه للتدريب في 17 مايو الماضي، ثم اختفيا، ولم يُعثر عليهما حتى الآن.