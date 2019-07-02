عروسان سعوديان يتعرضان لسرقة أموال ومقتنيات ثمينة في إيطاليا

أقدمت امرأة إيطالية على سرقة عروسين سعوديين يقضيان شهر العسل في مدينة ميلانو، وذلك بعد تسللها إلى غرفة نومهما في أحد الفنادق ذات الخمس نجوم؛ حيث تمكّنت من سرقة مبالغ مالية ومقتنيات تقدر بنحو 170 ألف ريال، رغم النظام الأمني المشدد في الفندق.
وأوضح العريس، وفقاً لـ “سبق”، أن السلطات الإيطالية تواصل عمليات البحث عن السارقة بالتعاون مع سفارة المملكة لدى إيطاليا، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة في الفندق رصدت وجه السارقة وحركتها.
وبيّن أن السارقة صعدت للدور الذي يسكن فيه وتسللت إلى داخل الغرفة، وسرقت جوازه وجواز عروسه، ومبالغ مالية، وساعات ثمينة تقدر بنحو 170 ألف ريال.