“التحالف” يكشف تفاصيل الهجوم الحوثي على مطار أبها وعدد المصابين وحالتهم

أصدرت قيادة التحالف بياناً إلحاقياً عن تفاصيل الهجوم الإرهـابي على مطار أبها الدولي، والذي نفذته المليشيا الحوثية الإرهـابية المدعومة من إيران، فجر اليوم (الثلاثاء).
وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الهجوم الإرهـابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديون وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً ونقلوا جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.
وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهـابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهـابي باستخدام طائرة بدون طيار، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جـريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.وفق “أخبار 24”.
وبيّن المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهـابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهـابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهـابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهـابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهـابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهـابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهـابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.