مصادر: منع سجين سعودي من مغادرة مصر رغم حصوله على عفو صحي

ذكرت مصادر أن السلطات المصرية منعت السجين السعودي مبارك الغامدي من مغادرة مصر وعودته إلى المملكة، رغم حصوله على عفو صحي، وعفو آخر لإكماله نصف المدة، بعد قضائه 12 شهراً في سجن “طرة”.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الإفراج عن الغامدي جاء بشرط منعه من السفر، مشيرة إلى أن العفو الصحي لم يكن منصفاً؛ إذ تضمن منعه من السفر والكشف عليه كل 6 أشهر، على أن يعاود سجنه إن سمحت صحته بذلك.
وأبدت أسرة الغامدي استغرابها من منع والدهم مغادرة مصر، وعدم مراعاة كبر سنه وما يعانيه من أمراض مزمنة، في وقت حصل فيه على عفو لإكماله نصف المدة.
وكان الغامدي، وهو رجل أعمال، تعرّض لعملية نصب من عاملي ومحامي المصنع الذي يملكه منذ أعوام، من خلال بيعهم المصنع دون علمه، وإدخاله في قضايا ومخالفات تسببت في سجنه.