بأكثر من 194 مليون ريال.. أمير القصيم يدشن مشروعات تنموية في الأسياح

دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم أمس (الإثنين)، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة الأسياح، تجاوزت قيمتها 194 مليون ريال.
وقال الأمير فيصل إن أبرز ما تم تدشينه، هو افتتاح أكثر من 19 وحدة سكنية، وعدد من المشروعات البلدية والصحيةوالاجتماعية والإسكان والبريد، مشيراً إلى أن ذلك يدل على خطط الدولة الرامية إلى تحقيق رؤية 2030.
كما دشن مبنى البريد في محافظة الأسياح بتكلفة 3 ملايين ريال، ومستشفى الأسياح العام وغيرهما من المشروعات بتكلفة بلغت 8.848.878 ريال، واطلع على مشروع الإسكان الخيري الذي تشرف عليه الجمعية وبدعم وتعاون مع وزارة الإسكان بالقصيم، بتكلفة بلغت 5 ملايين ريال؛ حيث استفاد منها أكثر من 120 فرداً من الأسر الأشد حاجة للإسكان.
عقب ذلك سلم أمير القصيم الوحدات السكنية إلى مستفيدي الإسكان الخيري، ومستفيدي الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، ثم تفقد عدداً من الطرق والمشاريع بلغت 63 مليوناً و400 ألف ريال، كما وضع حجر الأساس لمبنى جمعية البر الخيرية بتكلفة بلغت 18 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.