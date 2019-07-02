عثر الهلال الأحمر في إحدى محطات الوقود على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مفقود محافظة أضم “ثامر المالكي”، البالغ من العمر 15 عاماً.
وأوضح مدير مستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة مرزوق الشلاحي، أن المفقود ثامر المالكي وصل عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، بعدما عُثر عليه في محطة وقود على طريق الهجرة السريع.
وأشار الشلاحي، وفقاً لـ “سبق”، إلى أن المستشفى قدم العلاج اللازم للمالكي وحالته حالياً مستقرة، وأبلغ ذويه الذين حضروا لاستلامه.
واختفى المالكي عن أنظار ذويه قبل 12 يوماً، بعدما خرج من منزل أسرته في قرية النعيمات الواقعة بين محافظة أضم ومركز الجائزة، دون معرفة وجهته.