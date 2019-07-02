السفارة السعودية في بروكسل تقدم عدداً من النصائح والإرشادات للراغبين في السفر إلى بلجيكا

قدّمت السفارة السعودية في بروكسل عدداً من النصائح والإرشادات التي يجب مراعاتها من قبل المواطنين والمواطنات الراغبين في السفر إلى مملكة بلجيكا.
وأوضحت السفارة أنه حرصاً على سلامة وأمن المواطنين والمواطنات القادمين لمملكة بلجيكا، يجب مراعاة أن تكون المحطة الأولى هي الدولة المانحة لتأشيرة الشنغن.
وأضافت أنه يجب كذلك مراعاة تسجيل جواز السفر على موقع الوزارة أو التطبيق، والتأكد من وجود تأمين طبي معتمد لدى الدولة المراد زيارتها، والاحتفاظ بصورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة.وفق “أخبار 24”.
ومن بين النصائح المقدمة من السفارة عدم حمل مبالغ كبيرة والتصريح للجمارك عن أي مبالغ تزيد على أو تعادل 10 آلاف يورو، والاحتفاظ بما يثبت مصدر المبالغ المالية، لكي لا يتعرض السائح للمسائلة، وكذلك عدم ارتداء النقاب حسب القانون البلجيكي، والحرص على وضع المقتنيات الثمينة والجواز في أمانات الفندق.