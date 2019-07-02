“التجارة” تغرّم مواطناً ووافداً باعا مواد بترولية غير مطابقة بمكة المكرمة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنٍ ووافدٍ هندي، في مكة المكرمة، عقب ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ما يُعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهما، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.
وتقع المحطة محل المخالفة بحي اليمانية على طريق السيل، حيث تبين عدم موافقة قياس عداد المضخات مع قياس الجهاز المعياري، وعدم تنظيف الخزان، وبفحص عينة ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.وفق “أخبار 24”.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم لما يترتب على ما يقومون به من غش وخداع للمستهلكين، وتصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا.