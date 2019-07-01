اطّلع أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الإثنين، على عدد من المسالخ النموذجية الجديدة التي استحدثتها الأمانة، حيث عكفت على تطوير عددٍ منها لمعالجة تنظيم الذبائح وتلافي المخالفات خلال موسم الحج.
كما تابع الحويقص مع عدد من المسؤولين والمختصّين بالأمانة سير الأعمال المنجزة والأعمال الأُخرى قيد الإنشاء بالمسالخ ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ، مؤكداً أن ذلك يأتي وفقاً للخطة الاستراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بالمنطقة والتي تم وضعها مسبقاً.
وشدّد أمين العاصمة المقدسة على ضرورة تكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، وذلك باتِّباع جميع الاشتراطات الصحية ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة للذبح، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية لضمان عملية الإصحاح البيئي.
ويُعدّ مسلخ العكيشية من المسالخ المطوّرة بمكة المكرمة، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس في اليوم، ومسلخ حدّا 30 ألف رأس في اليوم، كما بلغت الطّاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس في اليوم.
وفق “أخبار 24”.