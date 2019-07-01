“التعليم”: اللغة الصينية تتصدر برامج التدريب الصيفي

أعلنت وزارة التعليم أن عدد المسجلين في اللغة الصينية ضمن برامج التطوير المهني الصيفية لشاغلي الوظائف التعليمية بلغ 3200 مسجل أساسي وأكثر من 500 مسجل احتياطي، في جامعات الملك عبدالعزيز، والملك سعود، وجدة، والأمير سلطان الأهلية، والعربية المفتوحة، والملحقية الثقافية بالصين، والسفارة الصينية بالرياض.
وأوضح المشرف على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل أن هناك عددا من مدربي اللغة الصينية ومن المتحدثين الأصليين بها من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في الصين، وأنه خُصص للمتدربين وقت لممارسة اللغة الصينية مع المتحدثين الأصليين لها بعد التدريب .
وتسعى هذه الخطوة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، كما تُمكِّن من تحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتطلعات القيادتين السعودية والصينية .وفق “أخبار 24”.
وسيعزز إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية السعودية التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، ويفتح آفاقا دراسية جديدة أمام الطلاب، باعتبار أن تعلم الصينية يُعد جسراً بين الشعبين، ولتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجياً في مجال الذكاء الاصطناعي .