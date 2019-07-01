مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يوجد عددٍ من الأمور في سيارتك يجب الانتباه لها جيداً؛ لسلامتك وللحفاظ على السيارة من أي أعطال.
وذكرت شركة “نجم” عدداً من الإجراءات التي يجب وضعها في الحسبان مع دخول فصل الصيف، منها معايرة زيت المحرك والتأكد من صلاحية استخدامه، والتأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء بداخلها.
وتضمنت الإجراءات: التأكد من توفر المياه بكمية كافية في الراديتر، الكشف على البطارية والتأكد من صلاحية استخدامها، وفحص غاز التبريد الخاص بالتكييف والكشف على التسريبات بداخلها.
كما نبّهت إلى ضرورة استخدام الشماسة الزجاجية عند الوقوف في الأماكن المكشوفة نهاراً، وعدم ترك الأشياء القابلة للانفجار بداخل السيارة.
وفق “أخبار 24”.