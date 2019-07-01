ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو توطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته لليابان، فرص تطوير التعاون الأكاديمي، مع رئيس جامعة طوكيو التي تُعتبر أعرق جامعة في اليابان.
وناقش ولي العهد مع رئيس الجامعة البروفيسور ماكوتو جونو كامي، إمكانية إسهام الجامعة في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علمياً وتقنياً، كما تم بحث آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.
وقدّم رئيس الجامعة لولي العهد، عرضا بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن جامعة طوكيو تأسست سنة 1877 ميلادية، وتحتوي على 10 كليات، وتُعتبر من الأعلى تصنيفاً وتميزاً على مستوى الجامعات الآسيوية، وحصل 7 ممن تخرجوا فيها على جائزة نوبل.