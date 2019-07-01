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أخبار محلية > “الدفاع الجوي” تعلن عن وظائف على بند الأجور ولائحة المستخدَمين
01/07/2019   10:41 م

“الدفاع الجوي” تعلن عن وظائف على بند الأجور ولائحة المستخدَمين

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أعلنت قوات الدفاع الجوي، اليوم الإثنين، عن توفّر وظائف للمواطنين الراغبين في العمل على وظائف بند الأجور ولائحة المستخدمين من حملة الثانوية العامة فما دون في مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي وفروعها.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف المتوفّرة للمستعدين للقيام بمهامها هي: “سائق” و”معقب” و”قهوجي” بمقر الرياض، و”مراسل” بمقرات الرياض وجدة والظهران وحفر الباطن، مشيرةً إلى أن أخر موعد للتقديم هو تاريخ 1440/11/04هـ.

كما اشترطت الإدارة أن يكون لدى المتقدّم رخصة قيادة سارية المفعول، ويجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي، وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.وفق “أخبار 24”.

“الدفاع الجوي” تعلن عن وظائف على بند الأجور ولائحة المستخدَمين

أخبار محلية
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