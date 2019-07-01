“البيئة” تدعو 25 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد‎

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، 25 متقدماً ومتقدمة على 100 وظيفة التي سبق وتم الإعلان عنها يوم 1440/06/19هـ، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد الخاصة بهم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك الإجراء يستهدف مرشحي المرحلة الأولى وعددهم 25 متقدماً ومتقدمة، والذين تمت دعوتهم لاستكمال التعاقد خلال 15 يوماً، اعتباراً من اليوم الإثنين 1440/10/28هـ.
كما أضافت “البيئة” أن المتقدمين والمتقدمات يستطيعون الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر مـوقـع الـوزارة ، وفيما يختصّ باستكمال التعاقد فعليهم التوجّه خلال الفترة المذكورة إلى ديوان الوزارة بحي الملك عبد الله (مخرج 12) بالرياض.وفق “أخبار 24”.