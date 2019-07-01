شهد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الإثنين، تزاحم الصحفيين وتدافعهم حول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، وذلك للظفر بتصريحات منه على هامش الاجتماع الذي عُقد في فيينا.
وكان الفالح قد أكد على أنه من المحتمل أن يصل أعضاء أوبك والدول المتعاونة للتوافق بشكل نهائي، غداً الثلاثاء، حول تمديد العمل بتخفيض الإنتاج لتسعة أشهر قادمة.
كما أشار الفالح إلى استمرار التنسيق بين المملكة وروسيا في الفترة المقبلة، بهدف تشجيع بقية المنتجين من خارج أوبك على التعاون المشترك.
وفق “أخبار 24”.