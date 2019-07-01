المملكة توافق على تمكين 1000 مقيم غير قانوني في الكويت من أداء فريضة الحج

أشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، فهد الشعلة، بموافقة المملكة على تمكين 1000 شخص من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لأداء فريضة الحج هذا العام.
وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبيناً أن هذه الموافقة جاءت بمكرمة منه.
وأوضح الشعلة أنه تم تقديم طلبات عدة للجانب السعودي وتمت الموافقة على جميع الطلبات، بما فيها طلبات حج المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التسجيل للحج هذا العام سيكون عبر رابط إلكتروني سيتم فتحه لمدة أسبوع، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج وللأشخاص الأكبر سناً.