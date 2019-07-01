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أخبار محلية > “صحة جدة” تعلق استقبال حالات الأطفال بمستشفى المساعدية.. وتحديد 4 مستشفيات أخرى لخدمة المراجعين
01/07/2019   8:49 م

“صحة جدة” تعلق استقبال حالات الأطفال بمستشفى المساعدية.. وتحديد 4 مستشفيات أخرى لخدمة المراجعين

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علّقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة استقبال حالات الأطفال في مستشفى المساعدية للولادة والأطفال، اعتباراً من اليوم الإثنين.

وقالت إدارة الشؤون الصحية في بيانٍ لها إنه تقرر تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة اعتباراً من اليوم، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأجزاء من المبنى، ولحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة جيدة تحقق المأمول تجاه المرضى وتكفل سلامتهم.

وأوضحت صحة جدة أنه لضمان استمرار تقديم الخدمة للمراجعين، فسيتم تقديم الخدمة الصحية للأطفال في كلٍ من مستشفيات العزيزية للأطفال، وشرق جدة ، والثغر، والملك عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.

“صحة جدة” تعلق استقبال حالات الأطفال بمستشفى المساعدية.. وتحديد 4 مستشفيات أخرى لخدمة المراجعين

أخبار محلية
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