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أخبار محلية > “الأمن السيبراني” تقدّم دورات لـ260 متدرباً ومتدربة لتأهيلهم للعمل في الجهات الحكومية
01/07/2019   8:49 م

“الأمن السيبراني” تقدّم دورات لـ260 متدرباً ومتدربة لتأهيلهم للعمل في الجهات الحكومية

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أطلقت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني دفعة جديدة من الدورات التدريبية لـ260 متدرباً في مستوى التأسيس والمستوى المتقدم، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة تدريب الأمن السيبراني بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وتهدف هذه الدورات الموجهة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات حديثي التخرج في مختلف تخصصات الحاسب الآلي لتأهيلهم للعمل في مجالات الأمن السيبراني والمساهمة في سد الفجوة الموجودة في هذا المجال المهم والحساس.

وستقام هذه الدورات في الرياض وجدة والدمام، وستشتمل على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات أنظمة التشغيل والشبكات وأساسيات الأمن السيبراني.وفق “أخبار 24”.

ويستفيد من هذه الدورات 140 متدرباً ومتدربة من حديثي التخرج من الجامعات والكليات، تمهيداً لاستقطابهم للعمل في الجهات الحكومية، كما تشمل أربع دورات يستفيد منها 120 متدرباً من موظفي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والحيوية.

وتستهدف هذه المبادرة تدريب 20 ألف متدرب من الجنسين بنهاية عام 2022م ضمن جهود الأكاديمية التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتأهيل وتطوير كوادر وطنية متخصصة لسد الفجوة في هذا المجال والإسهام في جهود الهيئة للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.

“الأمن السيبراني” تقدّم دورات لـ260 متدرباً ومتدربة لتأهيلهم للعمل في الجهات الحكومية

أخبار محلية
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