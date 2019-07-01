أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الأول من العام الحالي 2019م.
وأوضح المؤشر أن إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة التي سجل انخفاضاً بنسبة 8% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي 2018م.
وأبانت أن شركة الاتصالات السعودية (STC) جاءت في صدارة قائمة الشركات الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة، تليها شركة “زين”، وحلت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” في صدارة الشركات الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة، تليها شركة (STC).
وقالت الهيئة إن إصدار هذا المؤشر يأتي بهدف نشر البيانات بشفافية ووضوح، وذلك لتعزيز المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، ودفعها لتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين.
وفق “أخبار 24”.